Рязанская городская Дума согласовала сделку муниципальному хлебозаводу

На заседании Рязанской городской Думы 28 октября депутаты согласовали сделку муниципальному предприятию «Хлебозавод № 3 города Рязани» по продаже недвижимого имущества. Решение касается имущественного комплекса, расположенного по адресу пл. Соборная, 18 и находящегося на балансе хлебозавода. Производство на этой территории не ведется. Оборудование демонтировано и перемещено на территорию предприятия на ул. Чкалова.

Общая площадь объектов недвижимости – 3460,5 кв.м., площадь земельного участка составляет 5320,1 кв.м. Основными объектами имущественного комплекса являются:

- памятник регионального значения – здание первой электростанции конца XIX века – 4-этажное административное здание (финансовое состояние предприятия и бюджет города не позволяют обеспечить в полной мере исполнение охранных обязательств в отношении объекта);

- 3-этажное административное здание;

- 1-этажное деревянное здание – контора, исторически ценный градоформирующий объект – жилой дом, конец XIX века, включен в границы исторического поселения регионального значения;

- 2-этажный гараж;

- 1-этажное здание – оборудованная котельная;

- 2 газопровода среднего давления.

С целью наиболее эффективного использования имущественного комплекса, сохранения памятника регионального значения, а также преобразования территории в будущие общественные пространства рассматривается возможность размещения здесь технопарка. На сайте Правительства Рязанской области размещена информация по подбору и приобретению здания (либо комплекса зданий), расположенного в центральной части города для размещения данного объекта.

Создание технопарка позволит сохранить имущественный комплекс в государственной собственности, восстановить памятник регионального значения, создать новый объект показа, повысить туристскую привлекательность центра города. Кроме того, предполагается создание новых рабочих мест.

Ожидается, что прибыль муниципального предприятия, полученная от продажи имущественного комплекса после уплаты всех налогов, составит свыше 43 млн. рублей. Средства от продажи планируется направить на погашение задолженности по налогам и сборам, а также прочей кредиторской задолженности. При этом залоговые обязательства с производственного здания хлебозавода №3 на ул. Чкалова будут сняты.