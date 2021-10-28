Зоозащитники просят рязанцев не пристраивать черных котят накануне Хэллоуина Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Зоозащитники призвали рязанцев не пристраивать черных котят и щенят никому до 31 октября.

«Временно остановите пристрой черных котят и щенят, а также кошек и собак. Если не хотите, чтобы они умерли самой страшной смертью», - говорится в сообщении МБУ «Служба по контролю за безнадзорными животными».

Судя по всему, зоозащитников пугает приближающийся праздник Хэллоуин, который отмечают 31 октября. Якобы находятся люди, приносящие жертв в виде черных животных темным силам.

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