«Водоканал Рязани» оштрафовали на 100 тысяч после жалобы УК

Упорство ресурсоснабжающей организации вышло ей боком. Фото из архива «КП».

МП «Водоканал города Рязани» оштрафовали на 100 тысяч рублей после жалобы управляющей компании. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФАС.

Компания обратилась к антимонопольщикам по поводу того, что «Водоканал города Рязани» требовал оплатить услуги ХВС в объеме, превышающем реальное потребление на общедомовые нужды многоквартирного дома. Сотрудники УК посчитали, что это неправильный расчет. Они пытались доказать, что «Водоканал» должен учитывать отрицательный объем, но поставщик плату за услуги снижать не хотел.

Результат вмешательства УФАС: плата за услуги водоснабжения на общедомовые нужды за 11 месяцев уменьшилась на 15 тыс. рублей. «Водоканал города Рязани» оштрафовали на 100 тысяч рублей, а должностное лицо, допустившее нарушение - на 20 тысяч.

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