Рязанский цирк и драмтеатр готовятся к убыткам из-за введения QR-кодов

Из-за введения QR-кодов Рязанский цирк и драматический театр готовятся к убыткам. Правда, подсчитать сейчас будущую упущенную прибыль нельзя, об этом сообщает портал ПРОгород со ссылкой на должностных лиц учреждений.

В частности, в драмтеатре в выходные должна была состояться премьера, но людей придет меньше, чем планировалось:

«Сейчас сложно сказать, как много зрителей мы потеряем. Есть люди, которые сдают билеты, но их немного. Есть те, кто покупает. Потери в денежном эквиваленте просчитать не представляется возможным, так как в данной ситуации сложно спрогнозировать отношение к ситуации нашей аудитории», - пояснил директор театра драмы Семен Гречко.

Руководству Рязанского цирка пришлось перенести гастроли шоу «Аргонавты». Его премьеру ждали 30 октября.

«Да, 30 октября мы не откроемся и премьера программы «Аргонавты» переноситься на 12 ноября, прокомментировали изданию в пресс-центре Рязанского цирка. - Все купленные билеты будут действовать в другие даты. Ограничения, которые ввели в Рязанской области, плохо скажутся на прибыли цирка, но точных цифр пока назвать нельзя».

Ранее Рязанский государственный цирк объявил о переносе представлений, которые должны были состояться 30 и 31 октября (читать подробнее).

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