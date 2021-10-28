«Дирекция дорог Рязанской области» предстанет перед судом за трассу в глубинке региона

Касимовская межрайонная прокуратура подала судебный иск на «Дирекцию дорог Рязанской области». Прокуроры требует привести в надлежащее состояние автодорогу от Касимова до Мимишкина - сообщает сайт «Пресса».

Заявление в надзорный орган написали жители деревни Вырково 15 сентября. Люди пожаловались на неудовлетворительное состояние трасс местного значения Касимов – Земское – Булгаково – Вырково – Ярыгино – Мимишкино.

Сотрудники прокуратуры, проведя проверку, убедились, что претензии селян небеспочвенны. Совместно с инспектором дорожного надзора отделения ГИБДД отдела полиции «Касимовский» были выявлены нарушения ГОСТа.

Как результат, в Касимовский райсуд отправилась бумага с исковым заявлением о приведении автомобильной дороги в соответствие с требованиями действующего законодательства.

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