В Рязани планируются проектно-изыскательские работы по объекту «Школа на 600 мест»

Фото: Рязанская городская Дума.

За счет межбюджетных трансфертов доходы и расходы бюджета текущего года увеличиваются более чем на 561 млн. рублей. 196,3 млн. рублей из них направлено на ремонт дорог, свыше 160 млн. рублей – на организацию получения общедоступного бесплатного дошкольного и общего образования, 100 млн. рублей – на благоустройство дворовых территорий, еще 82 млн. рублей – на реконструкцию обеспечивающей инфраструктуры Торгового городка.

На ввод в эксплуатацию пристроек к детским садам №№ 7, 10, 99, 110, 121, 131, 147, 149 направлено 25 млн. рублей. Еще 20 млн. рублей - на проведение ремонтных работ в школах. Кроме того, дополнительно будут профинансированы адаптация остановок общественного транспорта и подходов к ним для обеспечения доступности маломобильным группам населения, оснащение школьных столовых технологическим оборудованием, посудой и мебелью, обеспечение школ базой для внедрения цифровой образовательной среды.

В связи с поступлением добровольных пожертвований на 817,2 тыс. рублей увеличено финансирование программы «Формирование современной городской среды» на реализацию проектов местных инициатив.

За счет дополнительно полученных поступлений налоговых и неналоговых доходов на питание в школах дополнительно направлено более 20 млн. рублей, на питание в детских садах – 12 млн. рублей. На выплату зарплаты отдельным категориям работников образовательных учреждений, подпадающих под «майские» указы Президента РФ, – почти 8, 5 млн. рублей и еще 6,3 млн. рублей – на выплаты работникам культуры. На установку камер видеонаблюдения и ремонт ограждений в детских садах и школах направлено 8,2 млн. рублей.

100 тысяч рублей выделено на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Школа на 600 мест в районе спорткомплекса «Спартак». Цель работ - выявить неблагоприятные условия, которые могут увеличить расходы на строительство или исключить возможность возведения здания. Специалисты изучат территорию, ее ландшафтные особенности, возможность подведения коммуникаций к планируемому объекту. В случае положительного заключения в дальнейшем будет решаться вопрос с проектированием и строительством нового образовательного учреждения на месте бывшей хоккейной площадки возле спорткомплекса «Спартак».

Депутаты одобрили все предложенные изменений и дополнений в бюджет города.