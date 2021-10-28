В ближайшие три года значительно увеличится бюджетная поддержка соцсферы

По словам парламентария, в проекте бюджета на 2022-2024 годы растут расходы на здравоохранение, образование и социальную поддержку, значительно увеличены объемы поддержки семей с детьми и социальных пособий. "В решениях, за которые проголосовали все комитеты, говорится, что главным достижением бюджета является то, что люди получат необходимую помощь. Мы призываем за это голосовать», - сказал Андрей Макаров на пленарном заседании Госдумы.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов отметил значимость социальной направленности федерального бюджета на предстоящее трехлетие.

"В аналогичном формате сформирован региональный бюджет. Для нас очень важно находиться в едином тренде с федеральным центром. В бюджете области предусмотрены серьезные средства на социальную сферу, адресную поддержку людей, находящихся в группах риска, на развитие предпринимательства и сохранение рабочих мест, на реализацию инициатив, предложенных нашим Президентом В. В. Путиным. Мы готовим проект регионального бюджета для передачи в областную Думу. Надеюсь, что депутаты его одобрят", - сказал глава региона.

Написано правительством Рязанской области.