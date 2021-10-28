Пункты вакцинации не будут закрывать в Рязанской области с 30 октября по 7 ноября

Чтобы не попасть в «красную зону» власти призывают рязанцев прививаться. Фото из архива «КП».

С 30 октября по 7 ноября пункты вакцинации в Рязанской области будут работать в обычном режиме. Об этом издательству «Пресса» заявил замминистра здравоохранения региона Владимир Хоминец.

Уже к существующим пунктам вакцинации в скором времени могут добавиться и соответствующие кабинеты в «Точке кипения» в здании бывшего военного училища связи на улице Каширина. В ближайшей перспективе их будет три, в дальнейшем число планируют довести до 6-7.

А тем временем, 28 октября в Рязанской области подтверждено 235 новых случаев COVID-19. Это абсолютный рекорд за всю пандемию. Предыдущий максимальный показатель – 230 случаев – был зафиксирован сутками ранее.

Еще одна минорная нота в общую картину дня: рязанка Маргарита Корягина просит о помощи. Ее молодой супруг уже неделю находится в медикаментозной коме под аппаратом, который выполняет функцию легких, пораженных на все 100%.

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