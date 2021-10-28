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Происшествия28 октября 2021 14:59

На улице Октябрьской погибла 53-летняя рязанка, упав с пятого этажа

Обстоятельства гибели женщины устанавливает Следственный комитет
Источник:kp.ru
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В ночь на 28 октября на улице Октябрьской во дворе дома №65 обнаружили труп 53-летней женщины. Об этом сообщает YA62, со ссылкой на источник в экстренных службах областного центра.

По предварительным данным, женщина выпала с пятого этажа. Скончалась она до приезда бригады скорой медицинской помощи.

Если этот факт действителен, то Московским МСО Рязани СУ СК России по Рязанской области будет проведена проверка. Следователям предстоит установить точную причину смерти погибшей, а также все обстоятельства случившегося.

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