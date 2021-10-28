В Турцию попасть будет проще, чем в кафе или в театр в Рязани?

Региональное отделение партии «Новые люди» направило обращение в Правительство Рязанской области с просьбой пересмотреть антиковидные меры, которые планируется применить в период так называемого локдауна с 30 октября по 7 ноября в Рязани. По мнению представителей партии, запреты на посещение общественных мест по QR-коду ограничивают права граждан и в конечном итоге ударят по малому и среднему бизнесу.

В обращении указывается, что в Рязанской области с 30 октября вводят QR-коды. Первоначально меры приняты до 7 ноября, но есть большая вероятность, что их продлят на больший срок. Соответствующее постановление подписал Губернатор Рязанской области 22 октября.

Доступ в эти дни в учреждения культуры, спорта и общественного питания будет возможен только при предъявлении QR-кода или справки, свидетельствующей о пройденной вакцинации от COVID-19, либо справки о перенесенной болезни.

При этом, с отрицательным ПЦР-тестом нельзя будет попасть в театры, кафе, спортивные залы и т.д.

- На данный момент власти отчитываются, что в Рязанской области вакцинировано более 300 тыс. человек. Это значит, что только треть населения региона могут полноценно пользоваться инфраструктурой своих населенных пунктов. Это сильно ударит по малому и среднему бизнесу, особенно в сфере услуг. Очевидно, что во время локдауна потери только увеличатся. – Уточняет свою позицию депутат Рязанской областной Думы Вадим Польевтов.

Примечательно, чтобы улететь в Турцию в эти дни QR-код не нужен. Достаточно перед вылетом в любой медорганизации сдать ПЦР-тест и произвести аналогичные действия по прилету обратно. При этом статистика заболеваемости в Турции и России схожая. У жителей региона справедливо возникает вопрос о непоследовательности ограничительных действий.

Более того, как показала практика локдауна весной текущего года, запретительные меры привели к тому, что поток приезжих из столицы в ближайшие города резко увеличивается, соответственно есть вероятность, что число контактов рязанцев с иногородними.