Рязанка собирает деньги на лечение мужа со 100% поражением легких. Фото: личная страница Маргариты Корягина.

Рязанка Маргарита Корягина просит о помощи. Ее молодой супруг уже неделю находится в медикаментозной коме под аппаратом, который выполняет функцию легких. Сами легкие мужчины на 100% поражены.

«Сердце работает не в полном объеме, поэтому требуется терапия для поддержания сердечной мышцы. Каждую секунду в его организм попадает целая куча сильнейших препаратов - антибиотики, внутривенное питание, разжижающее кровь препараты и еще много того, что я даже назвать не смогу», - пишет женщина.

По словам Маргариты, неизвестно, сколько потребуется времени на восстановление, сколько времени потребуется организму аппарат ЭКМО…

Супруга объяснила, что большую часть лечения и пребывания в больнице покрывает система обязательного медицинского страхования (ОМС). Но не все, стоимость отдельных препаратов и услуг, которые не входят в ОМС, составляет 50 тысяч рублей в сутки. Узнать, как помочь можно на странице женщины.

Отметим, что в просьбе о помощи женщины не указан конкретный диагноз мужчины… Нет слов «коронавирус», «ковид», «красная зона», а также «вакцинация».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!