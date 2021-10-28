Водителя «Мерседеса» наказали за езду по аллее Лесопарка в Рязани

Полиция привлекла к ответственности водителя «Мерседеса», колесившего с приятелем по аллее Лесопарка в Рязани. Чтобы проехать через входную группу, они сдвинули клумбу-вазон. Нарушителю выписан штраф, сообщает пресс-служба областного УМВД, но этим дело может не ограничиться.

В ГИБДД назвали произошедшее в ночь на 26 февраля «движением по пешеходной дорожке». Идентифицировав автомобиль - Mercedes-Benz E-200 – и установив личность водителя, последнего за пренебрежение к требованиям дорожных знаков оштрафовали на 2000 рублей.

«По факту повреждения муниципального имущества проводится проверка, устанавливается причиненный ущерб», - сообщили в полиции и пообещали по итогам проверки принять процессуальное решение.

Информация о двух неизвестных на «Мерседесе», которые заехали в Лесопарк «покатиться под веселую музыку» и «покрутить пятаки» вместе с записью камеры видеонаблюдения изначально появилась в соцсетях (подробности и видео).