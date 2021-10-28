Рядом со стадионом «Спартак» в Рязани построят школу на 600 мест

Администрация Рязани собирается построить школу на 600 мест в центре Рязани, недалеко от стадиона «Спартак». Об этом стало известно на заседании Рязанской городской Думы.

Глава администрация Елена Сорокина ушла от ответа на вопрос, связана ли это решение [о строительстве школы] с тем, что мэрия проиграла суд епархии по школе №6.

«Заседание суда по школе №6 перенесено на 23 ноября. Говорить о результатах не представляется возможным. Естественно, речь идет о строительстве новой школы. Это еще один шаг по реализации плана по строительству в Рязани школ», - отметила чиновница.

Депутат Алексей Захаров заметил, что он с коллегами впервые видит, что администрация закладывает деньги на проектную документацию, а они [депутаты] узнают это на заседании.

«Обычно это как-то публично освещается», - отметил Захаров.

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