Канализационно-насосные станции признали одним из источников запаха в городе

Источник неприятного запаха в Рязани еще не определен. Такой вывод можно сделать из интервью начальника Приокского управления Росприроднадзора Александра Богуша ГТРК «Ока».

- С точки зрения того, что периодически пахнет сероводородом на территории города, исходя из того, что мы видим, это, наверное, совокупные факторы, - сказал Александр Богуш. - Это не совсем верная застройка города с точки зрения розы ветров, это в какой-то степени не до конца модернизированное производство, где-то очистных, где-то КНС, которые относятся к Водоканалу.

Канализационно-насосные станции (КНС) – важнейший элемент в цепочке очистки и отвода сточных вод. Концентрация сероводорода в сетях может превышать десятки процентов – это многократная смертельная доза для человека. Процесс транспортировки стоков по канализационным сетям считается одним из основных «поставщиков» сероводорода. Очевидно, что постоянный контроль воздуха на объектах системы очистки канализации просто необходим. Для этого Водоканал совместно с ЦЛАТИ и другими лабораториями должны организовать постоянные пункты мониторинга воздуха. Ситуация с экологией в Рязани требует принятия всех возможных мер для локализации и ликвидации источников выбросов.