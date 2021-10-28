В рязанском детском саду после вмешательства приемной «Единой России» отрегулировали отопление

25 октября в МБДОУ «Детский сад №10» отрегулировали отопление.

Напомним, ранее родители воспитанников обратились к руководителю региональной общественной приемной «Единой России», депутату Рязанской областной Думы Татьяне Панфиловой с просьбой помочь решить проблему с отоплением в основном здании дошкольного учреждения. По их словам, температура в помещениях не всегда соответствует нормам.

На минувшей неделе координатор по работе с обращениями граждан регионального исполкома Елена Синица в составе межведомственной комиссии посетила дошкольное образовательное учреждение, были намечены пути решения проблемы.

«За выходные подрядчикам удалось отрегулировать оборудование. Сегодня в основном здании детского сада и ясельной пристройке тепло и комфортно. Мы связались с родителями дошкольников, они поблагодарили за оперативное решение проблемы», – рассказала Елена Синица.