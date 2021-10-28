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Здоровье28 октября 2021 11:58

Второй день подряд в Рязани в список вносят по 13 жертв COVID-19, умерших еще в июле

В оперативной группе рассказали о поле, возрасте и времени смерти больных
Источник:kp.ru
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В четверг, 28 октября, министерство здравоохранения Рязанской области подтвердило смерть от COVID-19 еще 13 человек. Вместе с тем в оперативной группе уточнили, что все эти люди скончались еще в июле 2021 года. Проводились экспертизы, которые и определили болезнь, виновную в летальном исходе.

Речь идет о восьми женщинах – 53 года, 63 года, 63 года, 66 лет, 67 лет, 69 лет, 79 лет, 86 лет и пяти мужчинах – 60 лет, 69 лет, 69 лет, 72 года, 79 лет.

Напомним, что днем ранее – 27 октября – в летальный список также внесли 13 человек, скончавшихся еще в июле.

Всего, по официальным данным, пандемия унесла в регионе жизни 1371 человек.