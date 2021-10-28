Обвиняемый в убийстве 15-летнего рязанца прятал в тайниках оружие и патроны

Тайники с оружием обнаружили в окрестностях двух населенных пунктов под Рязанью.

Против обвиняемого в убийстве 15-летнего подростка под Рязанью его бывшего отчима Владислава Цикунова возбудили уголовные дела еще по двум статьям – ч.3 ст.158 («Кража») и ч.1 ст.226 УК РФ («Хищение оружия и боеприпасов»). В тайниках, которые, по версии полиции, принадлежат Цикунову, обнаружили целый арсенал.

Тайники находились в окрестностях двух населенных пунктов Рязанского района, сообщает пресс-служба областного УМВД. Одна из находок – похищенные из квартиры некого 53-летнего рязанца охотничий карабин «Тигр» и гладкоствольное ружье. С этим оружием были припрятаны более 90 патронов.

Также в тайниках была мелкокалиберная винтовка, переделанная из пневматической в боевую, и полторы сотни патронов к ней.

Против Владислава Цикунова возбудили уголовные дела по ч.3 ст.158 и ч.1 ст.226 УК РФ.

«Оружие и боеприпасы изъяли», - отметили в полиции.

Громкое убийство подростка, который числился пропавшим с 8 октября, произошло в поселке учхоза Стенькино. Мальчику в стенах дома, где он жил, нанесли несколько ударов ножом, а затем спрятали тело в заброшенном колодце под землей и мусором. Вместе с Цикуновым обвинение в убийстве предъявили его сожительнице Марии Корнеевой. Следствию известно, что оба обвиняемых практиковали оккультизм. Ритуальный характер расправы – одна из рассматриваемых версий.

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