Началась установка памятника воинам-связистам у здания бывшего училища связи.

На территории бывшего училища связи приступили к монтажу памятника, посвященного воинам-связистам, сообщает пресс-служба администрации Рязани.

Как заверили в мэрии, качество самого монумента, а также работы по его установке контролируют как чиновники, так и инициаторы проекта местных инициатив при активном участии выпускников училища связи.

Ранее сообщалось, что согласно аукционной документации, стоимость всех работ не превысит 2,5 млн рублей. Источник финансирования – бюджет города Рязани, в том числе средства, поступившие из областного бюджета Рязанской области (читать подробнее).

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