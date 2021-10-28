С денежными требованиями к «Рязанской автоколонне 1310» вышел Ростехнадзор

Ростехнадзор претендует на включение в реестр кредиторов находящейся в процедуре банкротства «Рязанской автоколонны 1310». 25 октября арбитражный суд принял к производству соответствующее заявление ведомства.

В определении сказано, что размер требований Ростехнадзора составляет 200 тыс. рублей. Это наложенный на автоколонну в период ее работы штраф. За что, не уточняется.

Производство о признании муниципальной автоколонны банкротом возбуждено в 2018 году по ее же заявлению. На момент публикации финального отчета арбитражного управляющего в конце 2019 года общий долг автоколонны, который следовало погасить за счет продажи имущества, составлял 136,7 млн рублей. Однако впоследствии суд признал обоснованными еще ряд требований.

Итоги последних на данный момент торгов, с которых в разы дешевле оценочной стоимости уходила техника автоколонны, подводились в августе-сентябре 2021 года.

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