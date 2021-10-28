В больницы Рязанской области поступит очередная партия кислородных концентраторов. Фото: минздрав Рязанской области.

Больницы Рязанской области получат еще 165 единиц кислородных концентраторов, сообщает региональный минздрав. Установят аппараты в ОКБ, больнице №11, противотуберкулезном диспансере, а также в больницах Новомичуринска, Шилова, Ряжска, Скопина, Касимова и Сасова.

Кислородные концентраторы используют для экстренной помощи при легочных и сердечных заболеваниях. Во время кислородотерапии у больных становится меньше одышка, нормализуется работы внутренних органов, снижается интоксикация.

Очень необходимы подобные концентраторы для лечения больных коронавирусом.

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