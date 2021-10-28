В Касимовском районе в 2022 году отремонтируют дорогу за полмиллиарда

Более 486 млн рублей в 2022 году планируют потратить на ремонт участка дороги в Касимовском районе Рязанской области. Эта региональная дорога под номером 61К-105 начинается от трассы «Москва – Егорьевск – Тума – Касимов» и проходит через населенные пункты Погост, Гиблицы, Лубяники, Чарус. Соответствующий конкурс в электронной форме появился на сайте госзакупок.

В 2021 году отремонтировали первые 10 километров этой дороги за 119,5 млн рублей. Теперь в конкурсной документации обозначен участок с 10-го по 43-й километр (при общей протяженности 44,8). В порядок должны привести 33,5 км дорожного полотна.

Работы планируется начать 1 апреля 2022 года и завершить к 30 октября 2022 года.