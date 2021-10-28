Рязанские молодогвардейцы реализуют проект «Добро в действии»

Фото: МГЕР.

26 октября активисты Рязанского регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» в рамках проекта «Добро в действии» навестили воспитанников МБОУ «Школа – интернат им. Героя Советского Союза, Национального Героя Италии Ф.А. Полетаева»

Цель визита – передача необходимых вещей одному из воспитанников интерната – Артему Веденцеву.

По словам руководителя РРО ВОО МГЕР Вячеслава Поскребышева, за помощью к активистам обратилась семья мальчика. «В наше время особенно важно помогать тем, кто в этом нуждается. И здесь мы всегда находимся на передовой, вне зависимости от того, кто это будет: воспитанник школы-интерната или приют для животных. Мы с пониманием и уважением относимся к каждому, кто обращается к нам», - подчеркнул Вячеслав Поскребышев.

«Ребята уже воспринимают нас как своих друзей и всегда с теплом принимают у себя в гостях. Мы с уважением и пониманием относимся к каждому из них, стараясь не задеть их чувства и максимально разбавить их время активностями и играми», - отметил активист РРО ВОО МГЕР Валерий Лазарев.

Напомним, что «Школа-интернат» Ф.А. Полетаева уже несколько лет находится под шефством регионального отделения «Молодой Гвардии». Активисты не только оказывают посильную помощь его воспитанникам, но и принимают участие в организации ряда мероприятий на территории интерната.

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