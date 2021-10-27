Рязанские ТЦ начали озвучивать правила посещения на нерабочей неделе – с 30 октября по 7 ноября. Одной из первых это сделала администрация ТЦ «Виктория Плаза». Вход останется свободным, но для посещения ряда заведений потребуются QR-коды либо справки.

«Все рестораны, кафе, фитнес и кинотеатр будут соблюдать меры безопасности», - заявило руководство.

Эти меры, о которых «КП-Рязань» уже писала подробно, установлены распоряжением губернатора от 22 октября. В указанные заведения пустят при предоставлении QR-кода, если человек вакцинирован, QR-кода/справки, если переболел не больше полугода назад, или справки о наличии медицинского отвода от вакцинации. В любом случае нужно иметь с собой паспорт, чтобы подтвердить личность.

Отдельный пункт касается несовершеннолетних, которым то же распоряжение запрещает находиться в ТЦ и ТРЦ без сопровождения законных представителей.

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