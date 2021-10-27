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Общество27 октября 2021 17:36

В рязанском гипермаркете «Глобус» выстроилась очередь за прививкой от COVID-19

Днем 27 октября десятки людей заполнили коридор возле входа-выхода из здания
Источник:kp.ru
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Автор фотографии отмечает, что в очереди к пункту вакцинации более 100 человек. Фото подписчика группы "Подслушано Рязань" в Instagram.

Автор фотографии отмечает, что в очереди к пункту вакцинации более 100 человек. Фото подписчика группы "Подслушано Рязань" в Instagram.

Днем 27 октября в Рязани в гипермаркете «Глобус» выстроилась огромная очередь за вакциной от коронавирусной инфекции. Фотографию людей, плотно заполнивших коридор возле входа-выхода из здания, где располагается пункт вакцинации, опубликовали в Instagram.

Автор фотографии отмечает, что в очереди более 100 человек.

Ранее рязанцы уже сообщали об очередях за прививкой в «Глобусе». Прошлый пик, судя по активности в соцсетях, был в июне.

Наплыв людей наблюдается и к пунктам вакцинации других торговых центров. В частности, в ТЦ «М5 Молл».