В рязанском гипермаркете «Глобус» выстроилась очередь за прививкой от COVID-19

Автор фотографии отмечает, что в очереди к пункту вакцинации более 100 человек. Фото подписчика группы "Подслушано Рязань" в Instagram.

Днем 27 октября в Рязани в гипермаркете «Глобус» выстроилась огромная очередь за вакциной от коронавирусной инфекции. Фотографию людей, плотно заполнивших коридор возле входа-выхода из здания, где располагается пункт вакцинации, опубликовали в Instagram.

Автор фотографии отмечает, что в очереди более 100 человек.

Ранее рязанцы уже сообщали об очередях за прививкой в «Глобусе». Прошлый пик, судя по активности в соцсетях, был в июне.

Наплыв людей наблюдается и к пунктам вакцинации других торговых центров. В частности, в ТЦ «М5 Молл».