Рязанский цирк объявил о переносе представлений с 30 и 31 октября

Рязанский государственный цирк объявил о переносе представлений, которые должны были состояться 30 и 31 октября. Это связано с нерабочими днями (30 октября – 7 ноября), во время которых многие учреждения, в том числе подведомственные Минкультуры РФ, уйдут на карантин.

«Ранее приобретенные билеты будут действительны. Возвраты на перенесенные мероприятия не производим», - сообщается в группе Рязанского цирка.

Определены новые даты и время для представлений:

- с 30 октября, 13:00 перенос на 13 ноября, 13:00;

- с 30 октября, 17:00 перенос на 12 ноября, 18:00;

- с 31 октября перенос на 14 ноября, 13:00.