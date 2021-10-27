Рязанская область принимает участие в международной выставке «UzStroyExpo»

Фото: Корпорация развития Рязанской области.

По поручению губернатора Рязанской области Николая Любимова генеральный директор Корпорации развития Рязанской области Артем Никитин представил коллективный стенд региональных предприятий строительной отрасли на открывшейся 27 октября в Ташкенте (Узбекистан) международной профильной выставке «UzStroyExpo». Предварили презентацию стенда переговоры в торгпредстве РФ в Узбекистане, в которых принял участие его руководящий состав, а также представитель Российского экспортного центра в Узбекистане Павел Буханов. Речь шла о консолидации усилий бизнес-сообществ Ташкента и Рязанской области в установлении и развитии взаимовыгодных торгово-экономических отношений.

Фото: Корпорация развития Рязанской области.

Принимая участие в церемонии открытия выставки «UzStroyExpo» Артем Никитин отметил комплексную стратегию, лежащую в основе поддержки рязанских предприятий в развитии внешнеэкономической деятельности, поиске новых рынков сбыта и увеличении объемов экспортных поставок за пределы России. По его словам, на практике эта стратегия реализуется, в том числе, за счет организации бизнес-миссий рязанских предпринимателей, участия компаний в международных отраслевых выставках, запуска новых форматов, каким стал рязанский региональный В2В шоу-рум.

«Мы делаем большую ставку на дальнейшее развитие торгово-экономических отношений с Узбекистаном, – заявил Артем Никитин. – В последние годы доля этой республики в общем объеме рязанского экспорта уверенно растет:сравнивая показатели 2020-го и 2021-го годов мы демонстрируем рост в среднем на 25%. Растут и объемы поставок, расширяется номенклатура. Уверен, что это только начало. Динамика развития наших торгово-экономических отношений говорит о высоком уровне экспортного потенциала и хороших перспективах его дальнейшего развития».

Презентуя рязанских участников выставки – предприятия строительной отрасли, Артем Никитин заявил, что «используя только представленные рязанские строительные материалы, можно построить целый дом». «Мы экспонируем и вентиляционные системы, и крепеж, и кровлю, и стекло, и системы сигнализации. В этом, в том числе, прослеживается комплексный подход, который мы реализуем», – подчеркнул он, отметив, что Рязанская область —единственный регион России, который представляет на «UzStroyExpo» свой бизнес отдельным коллективным стендом.

Фото: Корпорация развития Рязанской области.

Артем Никитин анонсировал рязанскую бизнес-миссию, которая прибудет в Ташкент через полторы недели. «Состоится биржа контактов, переговоры и прицельное знакомство рязанских и ташкентских предпринимателей. На это же время запланировано открытие уже второго мобильного В2В шоу-рума, на котором 56 рязанских компаний представят более 500 видов своей продукции, – сообщил он. – Мы рассчитываем, что наш комплексный и системный подход в развитии внешнеэкономических контактов приведет к еще более ощутимым результатам».

Выставка «UzStroyExpo» проходит в Ташкенте в десятый раз, в экспозиции принимают участие компании,специализирующиеся на проектировании, строительстве, ремонте и оснащении объектов недвижимости, а также участники сектора строительных, отделочных, фасадных, теплоизоляционных и звукоизоляционных материалов и оборудования и компании, работающие в сфере промышленной вентиляции из Республики Беларусь, Германии, Италии, Казахстана, Республики Корея, Польши, России, Турции, Украины и Узбекистана. В числе предприятий, презентующих строительный потенциал Рязанской области, свою продукцию представляют ООО ЗВК «Бервел» (крепёж), ООО «А-Гласс» (стекло и остекление), ООО «ИПРо» (системы сигнализации), ЗАО «МПК «КРЗ» (кровля и гидроизоляция), ООО НПП «Тепловодохран» (системы учета энергоресурсов), ООО «Эра» (вентиляционное оборудование), ООО «Точинвест Цинк» (металлоконструкции), ООО «Правильный дом» (тепло- и звукоизоляционные материалы), ООО «Фахманн Руссланд» (комплектующие для плоской кровли).

По завершении церемонии открытия выставки Артем Никитин познакомился с работой государственного технопарка ООО «TEXNOPARK», объединившего в своих рамках 16 производств и логистический центр, став одним из самых продвинутых комплексов в Центральной Азии по выпуску промышленной, технической, электронной, строительной и бытовой продукции широкого ассортимента, ориентированной на внутренний и внешний рынки.