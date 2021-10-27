Закупка алкоголя и продуктов: как рязанцы готовятся к локдауну. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Более 30% рязанцев уже готовятся к наступающему локдауну. Об этом сообщает ПРОгород со ссылкой на экспертов портала SuperJob. Так как же рязанцы готовятся к локдауну:

- делают прививки от коронавируса;

- закупают продовольствие;

- готовятся к переходу на удаленную работу;

- откладывают деньги;

- планируют путешествия (да, даже такой пункт есть в планах рязанцев).

По данным экспертов, мужчины готовятся к локдауну активнее женщин. В среднестатистический джентльменский набор рязанца входят:

- затаривание алкоголем;

- закупка товаров для ремонта;

- завершение текущих дел на работе.

Женщины же закупают продукты, лекарства, берут книги ну и посещают салоны красоты.

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