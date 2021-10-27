Закупка алкоголя и продуктов: как рязанцы готовятся к локдауну.
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Более 30% рязанцев уже готовятся к наступающему локдауну. Об этом сообщает ПРОгород со ссылкой на экспертов портала SuperJob. Так как же рязанцы готовятся к локдауну:
- делают прививки от коронавируса;
- закупают продовольствие;
- готовятся к переходу на удаленную работу;
- откладывают деньги;
- планируют путешествия (да, даже такой пункт есть в планах рязанцев).
По данным экспертов, мужчины готовятся к локдауну активнее женщин. В среднестатистический джентльменский набор рязанца входят:
- затаривание алкоголем;
- закупка товаров для ремонта;
- завершение текущих дел на работе.
Женщины же закупают продукты, лекарства, берут книги ну и посещают салоны красоты.
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