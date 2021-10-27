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Общество27 октября 2021 14:09

В четырех рязанских ТЦ прошли рейды по несовершеннолетним

Запрет на посещение таких мест подростками без сопровождения родителей – одно из действующих «коронавирусных» ограничений
Источник:kp.ru
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По итогам рейда рязанские власти сообщили о семи нарушениях. Фото: admrzn.ru

По итогам рейда рязанские власти сообщили о семи нарушениях. Фото: admrzn.ru

26 октября в Рязани прошли рейды в четырех торговых центрах: «Круиз», «Малина», «Сокол» и «Европа». В них участвовали комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, специалисты городского управления образования.

В Рязанской области действует запрет на посещение торговых и торгово-развлекательных центров несовершеннолетними без сопровождения законных представителей. Этот запрет введен распоряжением губернатора среди прочих «коронавирусных» ограничений:

«По итогам рейдового мероприятия были выявлены семеро нарушителей. С 37 подростками, которые находились вблизи ТРЦ, провели беседы», - сообщает пресс-служба администрации Рязани.

Чиновники отметили, что рейдовые мероприятия продолжатся.