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Политика27 октября 2021 14:02

В Рязанской облдуме избрали первого заместителя и заместителя председателя парламента

Перестановки связаны с переходом депутата Дмитрия Хубезова на работу в Государственную Думу РФ
Источник:kp.ru
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В среду, 27 октября, в рамках очередного заседания парламента Рязанской области депутаты избрали первого заместителя и заместителя председателя областной Думы. Перестановки связаны с тем, что занимавший ранее должность первого заместителя председателя депутат Дмитрий Хубезов перешел на работу в Государственную Думу РФ.

На его место выбрали депутата Александра Шевырева, занимавшего пост ступенью ниже – заместителя председателя.

В свою очередь на освободившуюся после Шевырева должность претендовали двое депутатов – Николай Макариков от «Единой России» и Виктор Малюгин от КПРФ. Не сложно догадаться, что большинство народных избранников поддержали именно Макарикова.