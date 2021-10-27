В Рязанской облдуме избрали первого заместителя и заместителя председателя парламента

В среду, 27 октября, в рамках очередного заседания парламента Рязанской области депутаты избрали первого заместителя и заместителя председателя областной Думы. Перестановки связаны с тем, что занимавший ранее должность первого заместителя председателя депутат Дмитрий Хубезов перешел на работу в Государственную Думу РФ.

На его место выбрали депутата Александра Шевырева, занимавшего пост ступенью ниже – заместителя председателя.

В свою очередь на освободившуюся после Шевырева должность претендовали двое депутатов – Николай Макариков от «Единой России» и Виктор Малюгин от КПРФ. Не сложно догадаться, что большинство народных избранников поддержали именно Макарикова.