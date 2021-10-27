Все 13 новых жертв COVID-19 в Рязанской области умерли еще в июле

В среду, 27 октября, министерство здравоохранения Рязанской области подтвердило смерть от COVID-19 еще 13 человек. Вместе с тем в оперативной группе уточнили, что все эти люди скончались еще в июле 2021 года. Проводились экспертизы, которые и определили болезнь, виновную в летальном исходе.

Речь идет о семи женщинах – 55 лет, 59 лет, 67 лет, 67 лет, 70 лет, 71 год, 73 года и шести мужчинах – 45 лет, 54 года, 60 лет, 62 года, 82 года, 85 лет.

Всего, по официальным данным, пандемия унесла в регионе жизни 1358 человек.

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