Поворот с проезда Яблочкова на улицу Тимуровцев в Рязани вновь разрешен

Администрация Рязани приняла решение вернуться к прежней схеме организации движения на перекрестке проезда Яблочкова и улицы Тимуровцев. Об этом пресс-служба мэрии сообщила на официальном сайте 27 октября.

Эксперимент по «увеличению пропускной способности участка», как предполагали чиновники, по всей видимости, не удался. В тестовом режиме схема, по которой левый поворот с Яблочкова на Тимуровцев был запрещен, действовала с 1 сентября – значительно дольше заявленного месяца.

«По результатам мониторинга дорожной ситуации было принято решение вернуть прежний вариант организации дорожного движения», - отметили в администрации Рязани.