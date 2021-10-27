Филармония вернет деньги рязанцам, у которых нет QR-кода. Фото: скриншот сюжета телеканала "Ока".

Рязанская областная филармония вернет деньги зрителям, которые взяли билеты на концерты с 30 октября по 7 ноября, но не смогут посетить мероприятия, так как у них нет QR-кодов. Об этом сообщает ПРОгород со ссылкой на учреждение.

Филармония вернет все деньги, а сдать билеты можно в кассе.

Если же рязанцы рассчитывают посетить концерт, то при себе необходимо иметь QR-код, который расскажет о вакцинации, болезни, перенесенной не более полугода назад, или справки о противопоказании. В дополнение к QR-коду необходимо с собой взять паспорт, либо другой документ, удостоверяющий личность.

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