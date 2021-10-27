Полиция выяснит, что за мужчина в черном пытался увести с собой девочку на улице Гагарина

Полиция обязательно проверит информацию о неком мужчине в черном, который якобы пытался увести девочку на улице Гагарина. Об этом сообщает УМВД России по Рязанской области.

Ранее в социальных сетях проскользнула следующая информация:

«Моего ребенка хотел увести мужчина, который был одет во все темное, он был в черной маске. Он не манил ни конфетами, ни котятами… Он просто подошел, схватил, и сказал "пойдем со мной, девочка". Дочь была с подружкой, та побежала за помощью, увидев вблизи женщину, а моя начала кричать "помогите!". И он убежал» - написала анонимная женщина в паблике НРВК.

В самое ближайшее время полиция в обязательном порядке проверит указанную информацию.

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