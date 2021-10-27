Депутаты облдумы согласовали кандидатуру Уполномоченного по правам человека в Рязанской области

В среду, 27 октября, депутаты Рязанской областной Думы рассмотрели кандидатуру, предложенную губернатором Николаем Любимовым на должность Уполномоченной по правам человека в Рязанской области. На второй срок полномочия предлагалось оставить за Натальей Леонидовной Епихиной. Депутаты поддержали ее кандидатуру.

Наталья Леонидовна принесла присягу и уже в пятницу отправится в шиловский поселок Лесной, чтобы выслушать проблемы и недовольства людей, потерявших родных в страшной техногенной катастрофе.

Также на заседании было отмечено, что институт Уполномоченного по правам человека набирает популярность у жителей региона, каждый год растет количество обращений.