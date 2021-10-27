Утром в Рыбном молодежь на иномарке влетела в ЛЭП у железной дороги.

Утром 26 октября в городе Рыбное, на улице Ямской, произошло серьезное ДТП. Об этом сообщает управление ГИБДД по Рязанской области.

По предварительным данным, 19-летний парень за рулем автомобиля Opel Zafira, двигаясь по улице Вокзальной по направлению от улицы Веселой в сторону улицы Почтовой, не справился с управлением, вылетел на обочину и врезался в железобетонную опору ЛЭП. Установлена ЛЭА прямо у железнодорожных путей напротив здания пожарной части.

В результате дорожного происшествия водитель, а также три пассажира - двое 18-летних и один 19 лет - обращались за медицинской помощью.

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