В Рязани неизвестные сдвинули клумбу и заехали в Лесопарк «покрутить пятаки»

В Рязани двое неизвестных на черном «Мерседесе» заехали в Лесопарк, чтобы «прокатиться под веселую музыку» и «покрутить пятаки» прямо на аллее. Об этом сообщили очевидцы в группе «Народный контроль», подкрепив свои слова записью камеры видеонаблюдения.

На опубликованных кадрах видно, как водитель и пассажир «Мерседеса» сдвигают один из вазонов с землей, чтобы проехать через входную группу Лесопарка.

«Их оперативно заметила охрана, но немецкий конь оказался слишком быстрым для пеших охранников, а водитель шустрым и расторопным. Уехал, оставив после себя следы протекторов шин и передвинутую клумбу», - рассказал автор публикации.

Инцидент прокомментировали в Госавтоинспекции:

«По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой водитель будет привлечен к ответственности», - сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД по Рязанской области.

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