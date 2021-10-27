На две ночи в Рязани закроют проезд по Северному обходу

С 28 октября 23:00 по 29 октября 05:00, а также с 29 октября 23:00 по 30 октября 05:00 в Рязани закроют проезд по Северному обходу. Об этом предупреждает пресс-служба АО «Рязаньавтодор».

По информации дорожников, закрытие проезда связано с техническим обслуживанием разводного вертикально-подъемного моста через реку Трубеж.

Ранее минтранс обещал, что к 1 ноября в поселке Старожилово отремонтируют мост через реку Истья. Последний раз мост ремонтировали 20 лет назад. Тогда рабочие меняли деформированные швы, заделывали снизу размытый откос (читать подробнее).

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