В Рязани скончался ветеран войны Николай Степанович Свинухов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Рязани скончался ветеран Великой Отечественной войны Свинухов Николай Степанович, сообщает «РВ».

Совет ветеранов Октябрьского района скорбит и выражает глубокие соболезнования родным и близким покойного. Более совет ветеранов никакой информации об ушедшем из жизни ветеране не предоставил, а в Книге Памяти Рязанской области Николая Степановича нет.

Ранее Октябрьский совет ветеранов сообщал о смерти участника войны Ивана Разоренова, но позже оказалось, что это ошибка (читать подробнее).

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