В рязанском ЦПКиО открыли 26 октября площадку для паркура и воркаута

Новый спортивный комплекс с турниками и паркур-парк появились в рязанском ЦПКиО. Фото: admrzn.ru
26 октября в Рязани официально открыли новую площадку для паркура и воркаута. Построили ее в Центральном парке культуры и отдыха по проекту местных инициатив.
На открытии побывала глава администрации Рязани Елена Сорокина.
«Сегодня инициаторы проекта рассказали мне о своем спортивном досуге, с каким энтузиазмом они занимаются, про субкультуру паркура как философию преодоления препятствий в жизни», - написала Сорокина на личной странице.
Как сообщает администрация города, работы на площадке завершены. Здесь подготовили основание, уложили на него специальное ударопоглащающее покрытие, смонтировали спортивное оборудование, установили освещение.
Спортивный комплекс с турниками и паркур-парк, напомним, обошлись в 2,5 млн рублей. Часть расходов взяли на себя инициаторы проекта.
Площадку построили по проекту местных инициатив. Фото: admrzn.ru
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