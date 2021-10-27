В рязанском ЦПКиО открыли 26 октября площадку для паркура и воркаута

Новый спортивный комплекс с турниками и паркур-парк появились в рязанском ЦПКиО. Фото: admrzn.ru

26 октября в Рязани официально открыли новую площадку для паркура и воркаута. Построили ее в Центральном парке культуры и отдыха по проекту местных инициатив.

На открытии побывала глава администрации Рязани Елена Сорокина.

«Сегодня инициаторы проекта рассказали мне о своем спортивном досуге, с каким энтузиазмом они занимаются, про субкультуру паркура как философию преодоления препятствий в жизни», - написала Сорокина на личной странице.

Как сообщает администрация города, работы на площадке завершены. Здесь подготовили основание, уложили на него специальное ударопоглащающее покрытие, смонтировали спортивное оборудование, установили освещение.

Спортивный комплекс с турниками и паркур-парк, напомним, обошлись в 2,5 млн рублей. Часть расходов взяли на себя инициаторы проекта.

Площадку построили по проекту местных инициатив. Фото: admrzn.ru

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