По итогам опроса о секс-предпочтениях Рязань оказалась в зоне кунилингуса

Автор исследования предлагает открыто и без пошлости узнать о сексуальной жизни россиян. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Жители Рязанской области поучаствовали в опросе, посвященном сексуальной жизни. «Россия в постели» - так назвал проект его автор Александр Гончаров.

«Цель проекта — рассказать о сексе в нашей стране при помощи данных. Это дает возможность узнать о сексуальной жизни на основе фактов, а не стереотипов. Тысячи россиян честно ответили на вопросы о своих сексуальных фантазиях, регулярности секса и на другие. А исследование предлагает открыто и без пошлости изучить эти данные», - пишет автор.

Из более чем 33 тыс. анонимных респондентов лишь 166 указали в графе региона Рязанскую область. Почти все молодые (до 34 лет), и подавляющее большинство из них – женщины (118 человек). При столь небольшой и нерепрезентативной выборке получившаяся картина, очевидно, далека от реальной.

Заполняя анкету, участники опроса указывали, находятся ли они в отношениях/браке, есть ли у них дети и какова их сексуальная ориентация. Однако в большей степени исследование направлено на изучение конкретных аспектов интимной жизни, как-то частота секса или, например, предпочтения в нем. Ввиду уже упомянутых статистических особенностей вышло так, что чаще всего рязанские респонденты называли одним из своих сексуальных предпочтений и практик кунилингус.

Презервативами пользуются всего 67 из 166 опрошенных рязанцев, 43 предпочитают прерывать половой акт. 36 указали методом контрацепции просто-напросто отсутствие секса. Остальные варианты не столь распространены.

Больше половины опрошенных рязанцев имеют в своем распоряжении (или вместе с партнером/партнершей) секс-игрушки. Мастурбацией занимаются практически все респонденты, причем из нескольких вариантов от «каждый день» до «раз в несколько месяцев» чаще всего (29 раз) выбирали «раз в несколько дней».

Кроме того, участники опроса рассказали, на какие внешние особенности обращают внимание при выборе партнера. Объединенные результаты по всем регионам представлены на странице исследования.

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