Губернатор Николай Любимов: «В Рязанской области необходимо усилить ограничительные мероприятия и контроль за их соблюдением»

26 октября в рамках заседания Правительства Рязанской области губернатор Николай Любимов напомнил, что из-за резкого ухудшения ситуации с коронавирусом и для предотвращения распространения COVID-19 дни с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочими.

- В связи с этим, в регионе необходимо дополнительно усилить ограничительные мероприятия. В частности, обеспечить изоляцию заболевших коронавирусом и с подозрением на него, а также тех, кто контактировал с указанными лицами, - сказал Николай Викторович. - Для граждан старше 60 лет, которые не вакцинировались, введен режим самоизоляции либо дистанционный формат работы.

Глава региона поручил усилить контроль за соблюдением масочного режима и социальной дистанции, в том числе в торговых центрах и на всех видах транспорта. Проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание услуг общественного питания запрещены с 23:00 до 6 утра.

- Прошу со всей серьезностью отнестись к выполнению распоряжения от 22 октября. Нужно ужесточить контроль за введением доступа в ряд учреждений по QR-кодам. В школах, вне зависимости от ранее установленного графика, объявить каникулы с 30 октября по 7 ноября, - обратил внимание Николай Любимов.

Губернатор поручил строго контролировать выполнение требований по введенным ограничениям вплоть до привлечения к административной ответственности. В работе будут задействованы все профильные министерства вместе с управлением Роспотребнадзора и силовыми структурами.