На 15 улицах Рязани из-за аварии отключили электричество

26 октября, в 16:05, в Рязани на нескольких улицах отключили электричество, сообщает пресс-служба городской администрации. Причина – авария. Частично без света остались 516 улиц:
- Фирсова;
- Щедрина;
- Колхозная;
- Введенская;
- Быстрецкая;
- Лесопарковая;
- Ленина;
- Почтовая;
- площадь Театральная;
- Урицкого;
- Радищего;
- Циолковского;
- Кудрявцева;
- Есенина;
- Электрозаводская.
Восстановить электричество власти планируют к 19:00.
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