На 15 улицах Рязани из-за аварии отключили электричество

26 октября, в 16:05, в Рязани на нескольких улицах отключили электричество, сообщает пресс-служба городской администрации. Причина – авария. Частично без света остались 516 улиц:

- Фирсова;

- Щедрина;

- Колхозная;

- Введенская;

- Быстрецкая;

- Лесопарковая;

- Ленина;

- Почтовая;

- площадь Театральная;

- Урицкого;

- Радищего;

- Циолковского;

- Кудрявцева;

- Есенина;

- Электрозаводская.

Восстановить электричество власти планируют к 19:00.

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