Окский заповедник под Рязанью временно закроют для туристов

Фото: сайт Окского заповедника.
С 30 октября по 7 ноября включительно рязанский Окский государственный природный биосферный заповедник временно закроют для посещения туристов. Такая временная мера будет введена и в поселке Брыкин Бор. Соответствующий приказ подписал директор учреждения Юрий Маркин.
Сообщается, что приказ подписан в соответствии с Указом Президента РФ «Об установлении на территории РФ нерабочих дней в октябре-ноябре 2021 года».
В документе говорится следующее: «В целях недопущения дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и укрепления здоровья граждан Российской Федерации, экскурсионные объекты учреждения и поселок Брыкин Бор закрыты для посещения».
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