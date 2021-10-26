Губернатор Николай Любимов: «Объяснения, что это аварии или неполадки, людей не согревают»

26 октября в рамках заседания Правительства Рязанской области Губернатор Николай Любимов поднял тему недостаточного уровня отопления. Жалобы на холодные или чуть теплые батареи поступают от жителей областного и районных центров.

Глава региона в ходе заседания назвал конкретные адреса в Рязани. Мерзнут жители домов на улицах Новоселов, Шевченко, Ленинского Комсомола, Свободы и других. Отдельные жалобы поступают из Шацкого, Михайловского, Шиловского, Пронского, Рыбновского районов.

«Опасаюсь, что этот список увеличивается прямо сейчас. Объяснения о том, что это аварии или неполадки, людей не согревают. Тем более, когда установленные сроки устранения проблем не соблюдаются, - заявил Николай Любимов. - Если соответствующим городским и областным чиновникам нужно напоминание Губернатора, тогда вот оно! Коллеги, для тех, кто забыл - впереди зима».

Губернатор обратился к профильным ведомствам, муниципалитетам, государственной жилищной инспекции Рязанской области, поручил «отработать все случаи с жалобами на нехватку тепла в домах людей и на отключение воды. Отреагировать на них самым решительным образом: довести до конкретного взыскания и до решения проблемы людей».