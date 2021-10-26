26 октября список жертв COVID-19 в Рязанской области пополнили восемь человек

Во вторник, 26 октября, министерство здравоохранения Рязанской области подтвердило смерть от COVID-19 еще у восьми человек. В оперативной группе сообщили, что в список внесены фамилии пяти женщин (66 лет, 74 года, 80 лет, 81 год, 93 года) и трех мужчин (57 лет, 71 год, 89 лет).

Все они скончались еще в июле. Проведенные судебно-медицинские экспертизы подтвердили, что причиной смерти стала именно коронавирусная инфекция.

Всего, по официальной информации, пандемия в регионе унесла жизни 1345 человек.