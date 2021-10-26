Мурашко считает, что в Рязани надо наращивать число коек для ковид-пациентов

В Рязанской области необходимо нарастить число коек - прямое указание российского минздрава. Фото из архива "КП".

Руководитель российского минздрава Михаил Мурашко считает, что в 13 регионах страны «количество коек необходимо наращивать и вводить более интенсивные меры по ограничениям». В них входит и Рязанская область. При этом доля свободного коечного фонда в целом по стране составляет 12%.

Отметим, что 26 октября в рязанском регионе число выявленных за сутки заразившихся коронавирусом стало историческим максимумом за всю историю пандемии - 217. В этот же день губернатор Любимов потребовал ужесточить контроль за соблюдением «коронавирусных» ограничений. Сюда входит и режим допуска в некоторые учреждения по QR-кодам.

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