50 тысяч экспресс-тестов ПЦР будет передано в рязанские поликлиники

Экспресс-тесты ПЦР в конечном итоге облегчат работу медиков в стационарах. Фото из архива "КП".

В Рязани действует 7 лабораторий, ежедневно выполняя порядка 2300 исследований на COVID-19. Тем не менее, на заседании регионального правительства Николай Любимов, считая, что этого недостаточно, заявил: «50 тысяч экспресс-тестов будет передано в поликлиники уже на этой неделе. Тест должен делаться максимум сутки, чтобы освободить людей от неопределенности и вовремя начать лечение».

При этом будет дооснащена лаборатория Областного кожвендиспансера: вместо сегодняшних 850 ежесуточных исследований будет 1300. Власти надеются, что до конца ноября будет переоборудована лаборатория консультационно-диагностического центра - стоимость модернизации составляет 89 млн. рублей.

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