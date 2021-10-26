Любимов посулил штрафы нарушителям ковид-ограничений, включая допуск по QR-кодам

Режим допуска по QR-кодам введен в Рязанской области для учреждений культуры, спорта, общественного питания. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Рязанской области Николай Любимов потребовал ужесточить контроль за соблюдением «коронавирусных» ограничений. Сюда входит и введенный в регионе режим допуска в некоторые учреждения по QR-кодам.

«Прошу со всей серьезностью отнестись к выполнению распоряжения от 22 октября. Нужно ужесточить контроль за введением доступа в ряд учреждений по QR-кодам», - цитирует Любимова облправительство.

Глава региона подчеркнул, что контроль должен быть строгим, вплоть до привлечения к административной ответственности. Таким образом, нарушителей могут активно штрафовать. Представители министерств, Роспотребнадзора и силовики будут работать по этому направлению совместно.

Режим допуска по QR-кодам введен в Рязанской области для учреждений культуры, спорта, общественного питания. Наличие отрицательного ПЦР-теста не заменит QR-код.