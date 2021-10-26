На Черновицкой в Рязани иномарка сбила 49-летнего мужчину

Днем 25 октября на улице Черновицкой произошло серьезное ДТП, сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

По предварительным данным, 32-летний рязанец за рулем автомобиля KIA сбил на скорости 49-летнего мужчину, который переходил дорогу по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

В результате дорожного происшествия мужчину с травмами госпитализировали.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.

Всего за минувшие сутки на дорогах Рязанской области зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия, в результате которых четыре человека получили травмы.

Кроме того, на территории региона инспекторы ДПС выявили 15 нарушений ПДД, совершенных пешеходами.