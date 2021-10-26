В рязанском регионе суточный прирост коронавирусных больных вновь побил рекорд

Коронавирус наступает- может, пора многим задуматься о вакцинации? Фото из архива "КП".

Во вторник, 26 октября, в Рязани и области число выявленных за сутки заразившихся коронавирусом стало историческим максимумом за всю историю пандемии. Опергруппа при региональном правительстве озвучила цифру 217. Днем ранее, 25 октября, она равнялась 210 человекам.

Таким образом, с начала пандемии в COVID-19 подтвердился у 46788 рязанцев. Больше всего заболевших в «средней» возрастной группе, от 46 до 64 лет – 17816 человек. Коронавирус диагностирован у 15091 жителя рязанского региона в возрасте от 18 до 45 лет, 8794 человек – от 65 до 80 лет, 1875 – старше 80 лет и 3212 детей.

На фоне столь негативных известий как-то теряется информация о том, что в Рязанской области продолжается активное распространение ОРВИ. В районах области заболеваемость превышает эпидпорог на 30,5%, а в самом областном центре – на 42,6%.

С 30 октября по 7 ноября в регионе объявлены нерабочие дни. Однако, людям без отрицательного ПЦР-теста невозможно будет попасть в театры, кинотеатры, кафе, рестораны и другие точки общепита.

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